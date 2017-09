Marinier 5B schoot op een bewegende deken

Marinier 5B weet veertig jaar na dato nog redelijk wat hij heeft gedaan tijdens de bevrijding van de trein die Molukse jongeren in 1977 hadden gekaapt. Voor de rechtbank in Den Haag vertelde hij dat hij op een deken heeft geschoten die hij zag bewegen.

Daaronder lag treinkaper Max Papilaja, zo bleek achteraf. 5B herkende de deken en de situatie op de foto die hem dinsdag werden getoond. De marinier schoot destijds vanuit het gangpad waarin hij stond. Hij had als taak om als eerste de trein binnen te stappen en daarna meteen de eerste coupé in de treinwagon binnen te gaan. Dat mislukte, omdat volgens hem de deuren klem zaten. Die waren vlak daarvoor door de precisieschutters kapotgeschoten, meende hij.

Toen hij de coupédeuren niet open kreeg, zag hij door het kapotte raampje een deken bewegen. Hij richtte op de banken en schoot door de deur heen een salvo af. Dat gebeurde in een fractie van een seconde, zei hij. De persoon onder de deken had hem niet aangekeken, zei hij, maar hij wist niet wat hij of zij aan het doen was.

Daarna ging 5B door naar de tweede coupé. Die kreeg hij ook niet open maar hij zag niets bewegen en schoot dus ook niet, zei hij. Wat andere collega’s achter hem deden, weet hij niet, verklaarde hij. Zelf liep hij door naar de machinistenruimte en heeft daar gewacht tot de actie over was.

Nabestaanden van Papilaja en de vrouwelijke kaper Hansina Uktolseja hebben de Staat gedaagd, omdat ze denken dat zij zijn doodgeschoten terwijl ze al gewond en weerloos waren. Dat is tegen de regels. Net als twee andere oud-mariniers maandag zei ook 5B dat er geen geheime instructie was gegeven om alle treinkapers sowieso te doden. Een anonieme melding van die strekking deed hij af als „pure onzin”.