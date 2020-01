Marineschip vertrekt richting Straat van Hormuz

Het luchtverdedigings- en commandofregat Zr. Ms. De Ruyter vertrekt dinsdagmiddag vanuit de thuisbasis Den Helder naar de Straat van Hormuz. Het zal daar de komende vijf maanden proberen de vrije doorvaart voor de scheepvaart te garanderen.

Het schip met ruim tweehonderd bemanningsleden maakt deel uit van een Europese maritieme missie (EMASOH) onder leiding van Frankrijk. Het moet incidenten voorkomen en de spanningen in regio de-escaleren. De Straat van Hormuz is cruciaal voor de wereldoliehandel.

Directe aanleiding voor de missie is een aantal incidenten in mei en juni waarbij zes supertankers werden aangevallen. Volgens de Amerikanen zat Iran hierachter, maar Teheran spreekt dat met klem tegen. Sindsdien zijn geen schepen meer aangevallen.

Begin dit jaar liepen de spanningen tussen Iran en de VS hoog op door de Amerikaanse aanval op een Iraanse generaal bij Bagdad. De Iraniërs namen daarop als vergelding twee Amerikaanse militaire bases in Irak onder vuur. De rust in de regio is daarna enigszins teruggekeerd.

Volgens het kabinet is de dreiging voor het marineschip laag. Het fregat gaat eerst naar de Verenigde Arabische Emiraten waar het hoofdkwartier van EMASOH is gevestigd. Naast Nederland en Frankrijk hebben ook België, Denemarken en Griekenland materieel of manschappen toegezegd.