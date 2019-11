Marineduikers aangekomen bij plek kotter

Duikers van de marine zijn zaterdag aan het begin van de middag aangekomen op de plek waar de garnalenkotter uit Urk is gezonken. Ze gaan proberen of ze de boot kunnen onderzoeken. Mogelijk bevinden de twee bemanningsleden van 27 en 41 jaar zich nog aan boord. Ze zijn vermist sinds de kotter donderdagochtend vroeg bij Texel in de problemen kwam.

Een betonningsvaartuig heeft zaterdagmorgen twee boeien in het water neergelegd om het wrak te markeren. Het patrouillevaartuig Zeearend van de Kustwacht is in de buurt voor ondersteuning. Een vliegtuig van de Kustwacht vliegt tijdens zijn reguliere patrouillevlucht extra over het gebied om te zoeken.

Het gezonken vissersvaartuig ligt op een diepte van ongeveer 12 tot 14 meter. De afgelopen dagen konden de duikers vanwege de wind, de hoge golven en sterke stroming het water niet in. De omstandigheden zijn zaterdag wel goed.