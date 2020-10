Marine onderschept grote hoeveelheden drug in Caribisch gebied

De marine heeft in het Caribisch gebied de afgelopen dagen grote partijen drugs zoals cocaïne en crystal meth onderschept. Drugs worden vaak met snelle speedboten vanuit Zuid-Amerika richting Verenigde Staten getransporteerd.

De drugstransporten werden deze keer zaterdag en maandag ontdekt. Het gaat om de vierde en vijfde vangst door het marineschip Zr. Ms. Groningen binnen een maand, zo meldt Defensie. Zaterdag onderschepte het marineschip bijna 284 kilo drugs. Bij die vangst wisten de drie verdachten alles overboord te gooien, voordat zij staande werden gehouden. De 284 kilo is uit het water gevist. Maandag ging het om 1720 kilo cocaïne en 29 kilo crystal meth.

Het ministerie van Defensie bracht het donderdag pas naar buiten. Zr. Ms. Groningen is vanaf juli dit jaar als stationsschip Caribisch gebied actief in de regio. Het schip combineert counter-drugsoperaties met het ondersteunen van de Kustwacht Caribisch gebied. Deze maand wist de Zr. Ms. Groningen in samenwerking met internationale partners bij drie eerdere acties in totaal 1 ton aan cocaïne te onderscheppen. Het totaal van deze maand komt daarmee op zo’n 3 ton.