Marine onderschept 500 kilo cocaïne in Cariben

Het marineschip Zr. Ms. Zeeland heeft afgelopen donderdag een zeilschip met circa 500 kilo cocaïne aan boord onderschept in de Caribische Zee. Dat meldt het ministerie van Defensie woensdag. De opvarenden zijn overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht, evenals de drugs die ze bij zich hadden.

De balen met cocaïne werden ontdekt door een Amerikaanse kustwachtteam dat meevaart met de Zr. Ms. Zeeland. Een van de taken van het patrouilleschip is het uitvoeren van antidrugsoperaties. Dit gebeurt in samenwerking met de Amerikaanse Joint Interagency Task Force South.

De Zeeland is sinds afgelopen december in het Caribisch gebied. In de afgelopen periode zijn meerdere boten aangehouden, waarbij grote hoeveelheden geld zijn aangetroffen. Ook is een drugstransport verstoord. In januari deed het schip een recordvangst van 2000 kilo harddrugs, die aan boord van een speedboot werden gesmokkeld.