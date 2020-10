Marine moet op vier schepen strijden tegen corona

Vier schepen, acht besmettingen. De Koninklijke Marine moet op verschillende oorlogsbodems de strijd aanbinden met corona. Defensie haalt ziek personeel zo snel mogelijk van boord.

Op Zr.Ms. Van Speijk zijn vier bemanningsleden positief getest op corona, op de Johan de Witt twee, op de Rotterdam en op de Karel Doorman beide één.

Het logistiek bevoorradingsschip van de marine, de Doorman, is eerder dan gepland in Den Helder binnengelopen. De commandant heeft een groep van 27 opvarenden in quarantaine geplaatst. Op de Rotterdam zijn vier collega’s afgeschermd van de rest.

De corona-uitbraak doet zich voor juist nu Zr.Ms. Johan de Wit en Zr.Ms. Rotterdam, twee amfibische transportschepen, deelnemen aan de internationale NAVO-oefening Dynamic Mariner (5000 militairen, 37 vliegtuigen, 31 schepen) op de Middellandse Zee.

De patiënten met „lichte klachten” maken het „naar omstandigheden goed”, licht marinewoordvoerder Bernd Roelink toe. De uitbraak is „vervelend.” Ook redelijk ernstig. „Militairen hebben toch een vitaal beroep. Zij moeten er staan, als er een druk op de knop wordt gegeven.” Een lockdown voor de krijgsmacht is geen optie. Vijandelijkheden trekken zich niets aan van gezondheidsperikelen.

De marine neemt altijd preventieve maatregelen om besmettingen aan boord te voorkomen. Vlootpersoneel moet altijd een week voor vertrek thuis in quarantaine. De vraag is of deze aanpak voldoende is. Mogelijk stapt de marine over op een verplichte week quarantaine. Aan boord.