Marine krijgt nieuw oorlogsschip

De marine krijgt een nieuw bevoorradingsschip voor het zware gevecht. Twee jaar vertraagd, 50 miljoen euro duurder.

De kogel is door de kerk. De Koninklijke Marine en Damen Schelde Naval Shipbuilding hebben overeenstemming bereikt over de bouw van een Combat Support Ship (CSS).

Defensie trekt 375 miljoen euro uit voor de nieuwe oorlogsbodem. Het bevoorradingsschip –de A834– valt echter 50 miljoen duurder uit en wordt twee jaar later opgeleverd dan gepland.

Staatssecretaris Barbara Visser meldde het nieuws donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. Officieel moet de politiek nog toestemming geven voor de bouw.

De bijna 200 meter lange Zr.Ms. Den Helder telt 75 bemanningsleden, ruimte voor meerdere helikopters en pakweg twintig containers. Het oorlogsschip kan nog eens 75 extra manschappen meenemen. Het aantal opvarenden is daarmee ietsje teruggeschroefd van de geplande 160 naar 150.

De nieuwe oorlogsbodem krijgt minder bewapening aan boord dan gebruikelijk, geen militaire radar maar alleen civiele radar. Het budget laat dit niet toe, meldt Visser aan de Kamer. De marine monteert wel voorzieningen om bijvoorbeeld de vervanger van de Goalkeeper later nog in te bouwen.

Het oorlogsschip kan wereldwijd opereren, onder bescherming van fregatten. Zr.Ms. Den Helder moet samen met Zr.Ms. Karel Doorman de bevoorrading van de vloot verzorgen. Met het Combat Support Ship beschikt de marine weer over een volwaardig tankschip om marineschepen bij te tanken op zee.

Het ontwerp van de Den Helder is grotendeels gebaseerd op de Kare Doorman, ook al lijken beide schepen totaal niet op elkaar. Veel constructies zijn echter overgenomen van de Doorman.

De kostenoverschrijding met 50 miljoen euro komt onder meer door extra eisen op het gebied van milieu, energie en beveiliging. „Het oorlogsschip moet wel klappen kunnen opvangen”, stelt het gezaghebbende marineschepen.nl.

De marine laat de CSS extra beveiligen tegen digitale aanvallen. „Hiermee wordt vooruitlopend op een hogere norm voor marineschepen, een belangrijke stap gezet voor cyberbeveiliging”, verklaart Visser.

Damen laat het schip bouwen in Roemenië en afbouwen in Den Helder. Daar krijgt het schip bijvoorbeeld het Combat Management System. Directeur Hein van Ameijden van Damen is trots. „Het is onze specialiteit om complexe marineschepen op tijd en binnen budget te leveren”, zegt hij ronkend.

Deze maand was het exact tien jaar geleden dat de laatste opdracht voor de bouw van een groot Nederlands marineschip werd vergeven. Damen moet Zr.Ms. Den Helder in 2024 opleveren. De marine wil er in 2025 mee naar volle zee.