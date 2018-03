Marijnissen: werk aan de winkel voor ons

Lilian Marijnissen had een gemengd gevoel na de exit polls van de gemeenteraadsverkiezingen. Vooral de voorlopige voorspellingen in de grote steden kwamen behoorlijk hard aan voor haar SP.

„Toen ik uitkomsten van die polls zag, dacht ik wel even; oeps!”, zei Marijnissen in haar geboorteplaats Oss. „Er is voor ons duidelijk werk aan de winkel in de grote steden. Verder leven de peilingen een wisselend beeld op. In sommige gemeenten leveren we in, blijven gelijk of hebben we een mooie uitslag. In Oss worden we heel groot, dat is één ding dat zeker is.”

Marijnissen heeft vertrouwen in de toekomst. „Ik ben trotst dat ik voorop mag gaan en we de komende periode door kunnen bouwen. Ik weet dat de rode jassen zich niet alleen laten zien rond de verkiezingen, maar altijd.”