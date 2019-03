Marijnissen: verlies enigszins ingecalculeerd

Het verlies van de SP bij de verkiezingen voor de Provinciale Statenverkiezingen kwam voor partijleider Lilian Marijnissen niet als een grote verrassing. „We hadden het enigszins ingecalculeerd. Dat neemt niet weg dat we hier liever met een beter resultaat op het podium hadden gestaan”, zei ze in Den Haag.

Volgens de exitpolls gaat de SP terug van 9 naar 4 zetels. „Er is geen eenduidig antwoord voor dit zware verlies”, aldus Marijnissen. „Het komt ten eerste door de versnippering in de politiek en de opkomst van meerdere partijen. Bij deze verkiezingen is de opkomst traditioneel vaak laag. Dat is voor een partij als de SP voelbaar.”