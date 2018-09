„Diep verdriet in Oss. Wat een afschuwelijk ongeluk”, reageert SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen op het treinongeluk dat aan vier kinderen het leven heeft gekost. „Alle sterkte voor betrokkenen en nabestaanden met dit enorme verlies”, aldus Marijnissen, die geboren en getogen is in de Brabantse plaats.