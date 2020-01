Marijke van Beukering-Huijbregts (48) is geïnstalleerd als Tweede Kamerlid voor D66. Zij vervangt Rens Raemakers, die tijdelijk met ziekteverlof is wegens een burn-out. Van Beukering was onder meer wethouder in de Utrechtse gemeente IJsselstein.

Raemakers besloot onlangs voorlopig terug te treden. Hij kon voor de kerstvakantie zijn werk al niet meer goed doen, meldde D66. Hij hoopte na een paar weken rust weer volledig hersteld te zijn, maar dat lukte niet.