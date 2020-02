Marien Klein (SGP) wethouder Neder-Betuwe

Marien Klein (45) uit Kesteren is donderdagavond verkozen tot wethouder van Neder-Betuwe. Hij volgt partijgenoot Hans Keuken op, die een functie in het bedrijfsleven aanvaardde.

Klein, vermogensmanager bij een bank, krijgt financiën, jeugdzorg en onderwijs in zijn portefeuille. Bij de laatste drie gemeenteraadsverkiezingen was hij campagneleider voor de SGP. Ook is hij bestuurslid van de SGP-afdeling Neder-Betuwe. In het college met CDA en VVD heeft de SGP twee wethouders; de andere SGP’er is Nees van Wolfswinkel.