Mariëtte Hamer houdt toezicht bij TU Eindhoven

Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER), is benoemd als lid van de raad van toezicht van de TU Eindhoven. Volgens de universiteit zijn onder meer haar politieke ervaring en onderwijsachtergrond van grote waarde.

Hamer is sinds 2014 voorzitter van de SER. Daarvoor was zij lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. Hamer was in 1984 de oprichter en eerste voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond, de LSVb.

Bij de TU Eindhoven volgt zij Annet Bertram op, die vorig jaar aan de slag ging als directeur van het Rijksvastgoedbedrijf bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.