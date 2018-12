Marga Minco (98) krijgt P.C. Hooftprijs 2019

De P.C. Hooftprijs 2019 gaat naar Marga Minco, een pseudoniem van Sara Minco. De schrijfster (98) kreeg eerder al de Annie Romeinprijs (1999) en de Constantijn Huygensprijs (2005). Het bedrag dat aan de prijs verbonden is, bedraagt 60.000 euro.

Voor haar debuut, Het bittere kruid, uit 1957, kreeg ze de Vijverbergprijs, voorloper van de F. Bordewijkprijs. De jury stelt dat Minco door dit debuut „de Nederlandse stem is geworden in de Europese oorlogsliteratuur”. Het werk prijkte op menig boekenlijst van middelbare scholieren.

Gezien de leeftijd en gezondheid van Minco zal de prijs bij haar thuis uitgereikt worden, ergens in januari. De prijs is toegekend op voordracht van een jury die bestond uit Gustaaf Peek, Mathijs Sanders (voorzitter), Daniëlle Serdijn, Vamba Sherif en Franca Treur. Uit het juryrapport: „De romans en verhalen van Marga Minco geven vorm aan existentiële ervaringen als angst, schuldgevoel, eenzaamheid en een diep maar nauwelijks te verwoorden verlangen naar geborgenheid. Zonder te psychologiseren, zonder pathetiek of pretentie, maakt zij een ondoorgrondelijke werkelijkheid invoelbaar en voorstelbaar.”

Enkele andere titels zijn De val (1983), De glazen brug (1986, Boekenweekgeschenk), Nagelaten dagen (1997) en Storing (2004). Minco’s verhalen zijn verzameld in Achter de muur (2009) en in 2015 verscheen Na de sterren, een keuze van de schrijfster zelf uit haar verhalen aangevuld met de roman Een leeg huis (1966).

Recente bekroningen in het genre verhalend proza waren er voor Astrid Roemer, A.F.Th. van der Heijden, Charlotte Mutsaers en J.M.A. Biesheuvel. De prijs is genoemd naar de renaissancedichter P.C. Hooft (1581-1647). Het is dit jaar precies 70 jaar geleden dat de P.C. Hooft-prijs voor het eerst werd toegekend.