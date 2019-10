Marente de Moor wint Jan Wolkers Prijs

Schrijfster Marente de Moor heeft de Jan Wolkers Prijs gewonnen voor het boek Foon. Ze kreeg de prijs voor het beste Nederlandse natuurboek uit handen van Wolkers weduwe Karina in de uitzending van het radioprogramma Vroege Vogels.

Foon is een roman over een biologenechtpaar dat in de Russische bossen op elkaar is aangewezen. De jury was „het meest verrast en getroffen” door het boek van De Moor, zegt voorzitter Jean-Pierre Geelen. „In haar verhaal vol raadsel en mysterie spat de natuur van de pagina’s af, elke bladzijde nodigt uit tot doorlezen, om je tot slot achter te laten in stilte en mijmering. Daarbij schrijft De Moor op een wijze die in de verte doet denken aan de naamgever van deze prijs. Dat is een grootse prestatie, die de jury unaniem beloont met de Jan Wolkersprijs.”

In totaal werden meer dan 120 boeken ingezonden voor de prijs, die voor de zevende keer is uitgereikt. De Jan Wolkers Prijs - vernoemd naar de in 2007 overleden schrijver, beeldhouwer en natuurliefhebber - is een initiatief van Vroege Vogels, het Wereld Natuur Fonds en de Volkskrant. De winnaar krijgt 5000 euro en een tekening van zichzelf, gemaakt door Siegfried Woldhek.