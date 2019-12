Marengo-proces volgend najaar inhoudelijk

Het grote liquidatieproces Marengo wordt - als het aan het Openbaar Ministerie ligt - volgend najaar inhoudelijk behandeld. Dat zei de officier van justitie donderdag tijdens de inleidende zitting in de zaak rondom de voortvluchtige hoofdverdachte Ridouan Taghi.

Wanneer volgend jaar is nog niet duidelijk, maar waarschijnlijk na 13 november. Voor die tijd is de extra-beveiligde rechtbank op Schiphol namelijk gereserveerd voor het MH17-proces. Marengo vindt ook in die rechtbank plaats.

Het grote moordproces kent inmiddels zeventien verdachten, onder wie Taghi en zijn eveneens voortvluchtige vermeende rechterhand Said Razzouki.