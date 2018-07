Marechaussee vindt gezin in verborgen ruimte

De marechaussee heeft in Hoek van Holland in een verborgen ruimte in een bestelauto een Afghaans gezin van vier personen ontdekt. De 36-jarige Roemeense bestuurder van het busje en zijn 33-jarige Roemeense bijrijder zijn aangehouden voor mensensmokkel.

Het gezin, bestaande uit vader, moeder en twee kinderen van zes en negen jaar, was onderweg naar Engeland. De vier werden zaterdag ontdekt door een migratie-controlehond, meldt de marechaussee woensdag. Ze zijn onderzocht door ambulancepersoneel en vervolgens overgedragen aan de vreemdelingendienst.