De marechaussee heeft zaterdagavond in Europoort achttien personen aangetroffen in een vrachtwagen. De mensen, onder wie zeven kinderen van 1 tot 15 jaar oud, zaten verstopt in een verborgen ruimte in het laadruim.

Marechaussees ontdekten een dubbele wand waarachter de mensen, die vermoedelijk uit India komen, verstopt zaten. Het gaat om meerdere gezinnen.

De chauffeur, een 51-jarige man uit Bulgarije, is aangehouden voor mensensmokkel.