Marechaussee stuurt Duitsers bij grens Limburg terug

De marechaussee heeft bij verschillende Limburgse grensovergangen Duitsers teruggestuurd naar huis. Bij onder andere Roermond en Vlodrop staan er inmiddels files van Duitsers die Nederland in willen.

„We gaan met de mensen in gesprek, vragen wat ze komen doen en verzoeken ze vervolgens weer rechtsomkeert te maken”, aldus een woordvoerder. Er worden geen boetes uitgedeeld. „Er geldt immers geen inreisverbod.” Voor zover bekend heeft niemand de verzoeken van de marechaussee genegeerd.

Veel Duitsers die net over de grens wonen willen winkelcentra in Roermond bezoeken omdat zij daar in Duitsland verder voor moeten rijden. Ook gaan ze graag naar de omliggende natuurgebieden of de Roermondse jachthavens. Niet bij alle overgangen wordt gecontroleerd: bij Tegelen en Swalmen zijn de grensovergangen nog open.

Vorig weekend was er ook drukte bij de grensovergangen. Omdat alle Duitse winkels op zondag gesloten zijn, wilden toen veel mensen naar enkele tuincentra over de grens. Tijdens het komende paasweekend wordt gecontroleerd of ondernemers en recreanten zich aan de regels houden. Als dit niet zo is, wordt de zaak gesloten.