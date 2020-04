Marechaussee stuit twee keer op busje met dronken bestuurder

De marechaussee heeft zondagavond twee keer hetzelfde busje van de weg gehaald omdat de bestuurder onder invloed was van alcohol. Dat gebeurde in Hoek van Holland en in de omgeving van Schiphol.

Vroeg op de avond werd het busje van de weg gehaald in Zuid-Holland. De marechaussee kwam erachter dat de bestuurder, een 47-jarige Brit, onder invloed was van alcohol. Voor de drie andere inzittenden gold hetzelfde. Omdat het vermoeden bestond dat iemand anders verder wilde rijden, kreeg het viertal een rijverbod van twaalf uur.

Een paar uur later werd hetzelfde busje gesignaleerd bij Schiphol, ditmaal met een 35-jarige Brit achter het bestuur. Zijn rijbewijs is ingenomen en hij heeft een proces-verbaal gekregen.