Marechaussee neemt tassen vol geld in beslag in Limburg

De Koninklijke Marechaussee heeft in Limburg tassen vol geld in beslag genomen tijdens controles. In totaal onderschepte de marechaussee zo’n 100.000 euro uit mogelijk criminele activiteiten. Vier mannen werden aangehouden, maakte de dienst donderdag bekend.

Op de A77 bij het Noord-Limburgse dorp Heijen bleek een 24-jarige Duitse bestuurder woensdag 80.000 euro aan bankbiljetten bij zich te hebben. Die lagen op verscheidene plekken in het voertuig. Daarnaast vonden de agenten een stapel valse bankbiljetten, gouden sieraden en een Rolex-horloge. De man had geen verklaring voor deze bezittingen en werd aangehouden voor het witwassen van geld.

Op de A67 bij Venlo was het dezelfde dag ook raak. Duitse politieagenten en Nederlandse marechaussees hielden drie Duitse mannen aan die niet konden uitleggen hoe ze aan de 25.000 euro kwamen die ze bij zich hadden. Ze werden aangehouden voor witwassen en voor drugsbezit, want ze hadden kleine hoeveelheden cocaïne bij zich.