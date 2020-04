Marechaussee intensiveert grenscontroles met Duitsland

De marechaussee intensiveert de controles aan de grens met Duitsland omdat het grensverkeer met het buurland de afgelopen week met 10 procent is toegenomen. Een woordvoerder van de marechaussee zegt dat voor het reguliere werk, het zogenoemde mobiele toezicht veiligheid, meer capaciteit wordt ingezet.

Over het aantal extra mensen dat wordt vrijgemaakt, kan hij niets zeggen. De marechaussee blijft mensen ontmoedigen die de grens over willen, maar daarvoor geen dringende reden hebben. „Transportbedrijven met leveranties voor supermarkten mogen bijvoorbeeld wel passeren, maar voor onder meer dagjesmensen is het niet de bedoeling dat ze de grens overgaan”, aldus de woordvoerder.

Hij zegt dat er over de situatie aan de grens goed contact is met de Bundespolizei in Duitsland. Als het tijdens Pasen nodig blijkt extra maatregelen te nemen, gebeurt dat in nauwe samenwerking.