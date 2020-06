Marechaussee houdt Sri Lankanen aan op verdenking mensensmokkel

De Koninklijke Marechaussee heeft maandagavond op de A67 bij Venlo twee Sri Lankaanse mannen (28 en 46) aangehouden voor mensensmokkel. Zij wilden een medepassagier illegaal over de grens naar Nederland brengen.

De drie reden samen met een minderjarige Sri Lankaanse jongen in een voertuig met een Frans kenteken. Bij de controle van de auto overhandigde een inzittende een geldig Duits paspoort aan de marechaussee. Maar de persoon op de foto in het paspoort bleek niet degene te zijn die het document liet zien. Deze medepassagier is aangehouden voor identiteitsfraude. Naar zijn identiteit wordt onderzoek gedaan.

De Sri Lankanen die zijn aangehouden op verdenking van mensensmokkel waren de chauffeur en de bijrijder. Zij hadden wel geldige identiteitspapieren.

Ook de papieren van de Sri Lankaanse jongen waren in orde. Hij is gehoord als getuige en ondergebracht bij familie.