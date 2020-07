Marechaussee houdt boeren tegen bij Schiphol

De marechaussee heeft woensdagavond een groep van „enkele tientallen” boeren tegengehouden die met tractoren op de Loevesteinse Randweg bij Schiphol reed. Wat de boeren precies van plan waren, is niet duidelijk, zegt een woordvoerder. „Kennelijk wilden ze door de Schipholtunnel naar Schiphol rijden.”

Na overleg met de marechaussee is de groep omgedraaid. Onder begeleiding worden de boeren het luchthaventerrein afgeleid, aldus de woordvoerder, die de sfeer ter plaatse als „gemoedelijk” omschreef.

Op meerdere plaatsen in het land voeren boeren woensdagavond actie. In het Drentse Wijster zijn honderden actievoerders aanwezig om te demonstreren. Eerder op de dag werden 63 melkveehouders vrijgelaten na een blokkade met tractoren en auto’s van een afvalwerkingsverwerkingsbedrijf in Wijster.

Ook in Breda en Deventer vinden acties plaats, melden lokale media. In Breda hebben zo’n honderd boeren de toegangsweg naar een distributiecentrum van Jumbo geblokkeerd met tractoren. In Deventer gaat het om een transportbedrijf dat is afgezet. Hier zou het om ongeveer veertig boeren gaan. Ook bij een distributiecentrum van supermarkt Coop en een politiebureau in de Overijsselse plaats zouden zich boeren verzamelen.