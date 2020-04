Marechaussee haalt Albanese verstekelingen van boord

De Koninklijke Marechaussee heeft donderdag vier Albanese verstekelingen van boord van een vrachtschip gehaald in de haven van Terneuzen. De kapitein trof de mannen, tussen de 25 en 30 jaar oud, woensdag aan in het ruim van het schip. Vermoedelijk zijn ze voor vertrek aan boord geklommen en hebben ze zich zes dagen verstopt in het ruim.

Het schip vertrok 27 maart uit een Spaanse haven. Bij aankomst in Nederland hebben marechaussees de mannen overgenomen. Medisch personeel heeft het viertal gecontroleerd. De mannen bleken ondervoed en onderkoeld te zijn. Ze hebben kleding en voeding gekregen en zijn daarna overgebracht naar een detentiecentrum in afwachting van het vreemdelingentraject. Twee van hen hebben asiel aangevraagd.