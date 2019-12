Marechaussee haalt actievoerders weg

Marechaussees zijn zaterdagmiddag begonnen met het weghalen en aanhouden van actievoerders van Greenpeace uit Schiphol Plaza. Een paar honderd mensen hebben zich sinds zaterdagochtend in de hal verzameld om een klimaatplan van de luchthaven af te dwingen.

Een grote groep actievoerders zit nog gearmd in de hal omringd door marechaussees. Sommigen hebben zich vastgeketend aan een ijzeren paal. Mensen worden niet als groep maar één voor één weggehaald. „Het is een vreedzame bijeenkomst en daarom willen we het vreedzaam oplossen”, aldus een woordvoerder van de marechaussee.

De mensen die worden weggehaald verzetten zich echter hevig. Ze worden vaak ondersteboven weggedragen.

Greenpeace had van Schiphol en van de gemeente Haarlemmermeer geen toestemming om in Schiphol Plaza actie te voeren. De demonstranten verzamelden zich zaterdagochtend echter toch in de hal. De marechaussee liet weten dat ze om 12.00 uur moesten vertrekken, maar daar werd geen gehoor aan gegeven.

Activiste Faiza Oulahsen van Greenpeace sprak de actievoerders toe en gaf aan dat ze mogelijk gearresteerd kunnen worden. „Vroeg of laat komen we terug. We gaan door. Desnoods bezetten we een landingsbaan.”