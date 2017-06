Marechaussee dreigt met acties op Schiphol

De marechaussee dreigt met stiptheidsacties op Schiphol als hun werkgever, het ministerie van Defensie, niet met een beter loonbod komt. Dat hebben de samenwerkende defensievakbonden maandag in een interne nieuwsbrief aan hun leden geschreven.

„We sluiten geen enkel middel uit dat voor militairen geoorloofd is. Want kennelijk is het nodig dat onze acties echt pijn gaan doen. Daar worden mensen wakker van”, staat er in de nieuwsbrief.

De onderhandelingen over een nieuwe cao zijn eind mei vastgelopen, het eindbod van 2 procent loonsverhoging werd door de bonden bestempeld als „belabberd”.