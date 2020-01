Marechaussee betrapte vorig jaar ruim 900 inklimmers

De Koninklijke Marechaussee heeft vorig jaar 910 inklimmers betrapt, migranten die als verstekeling in een vrachtwagen of container de oversteek naar Groot-Brittanniƫ proberen te maken. Dat zijn er vijftig meer dan in 2018, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het aantal inklimmers dat de marechaussee aantrof is daarmee terug op het niveau van 2017. Het jaar daarvoor waren het er nog 1280. De meeste inklimmers zijn Albanezen of Afghanen.

De Zeehavenpolitie heeft voor het eerst cijfers over het aantal inklimmers gepubliceerd. Die dienst turfde er vorig jaar 570. Volgens een woordvoerder van het ministerie valt niet uit te sluiten dat er overlap is met de aantallen die de marechaussee noemt.

De transportbranche zegt veel last te hebben van mensen die verstopt in trucks illegaal naar het Verenigd Koninkrijk proberen te reizen. De vrees is dat dit er meer zullen worden als dat land eind deze maand de Europese Unie verlaat.