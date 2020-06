Marechaussee arresteert tennisbalgooiers bij gevangenis

Twee mannen die tennisballen met daarin drugs en een mobiele telefoon over de gevangenismuur van het Justitieel Complex op Schiphol hadden gegooid, zijn opgepakt.

De Koninklijke Marechaussee kreeg vrijdag een tip dat twee personen in een zwarte auto „pakketjes met onbekende inhoud over de beveiligde muur van het complex hadden gegooid en daarna waren weggereden”. In twee tennisballen op het terrein werden een gsm met oplader, twintig xtc-pillen en een paar blokjes hasjiesj gevonden. De auto met de twee inzittenden is even later op Schiphol Oost tot stoppen gemaand. De verdachten zijn twee Amsterdammers van 21 en 22 jaar.

Ze zijn inmiddels vrijgelaten maar blijven verdachten in deze zaak, aldus de marechaussee dinsdag.

Maandag probeerden onbekenden met behulp van een drone ook al om mobiele telefoons de gevangenis in Dordrecht binnen te smokkelen. Dat lukte niet: het ging mis met de drone en de apparatuur werd aangetroffen op het dak van een bijgebouw van de gevangenis.