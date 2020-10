Marechaussee arresteert drie verdachten mensensmokkel

De marechaussee heeft drie mannen uit Tilburg gearresteerd die worden verdacht van mensensmokkel. De mannen van 31, 39 en 41 jaar oud zouden tussen maart en mei van dit jaar betrokken zijn geweest bij meerdere mensensmokkelincidenten van Schiphol naar het Verenigd Koninkrijk.

Een speciaal rechercheteam startte een onderzoek na een voorval in mei, waarbij een van de Tilburgers betrokken was. Uit dat onderzoek bleek dat het vaker was voorgevallen. Uiteindelijk kwamen ook de andere twee verdachten in beeld.

De maximumstraf voor mensensmokkel is achttien jaar gevangenis.