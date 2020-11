Marcouch: woning Geitenkamp dicht na vondst zwaar vuurwerk

Als het aan burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem ligt worden de raddraaiers in de wijk Geitenkamp uit hun huis gezet als daar zwaar vuurwerk wordt gevonden. De door hen veroorzaakte schade wordt op de daders verhaald. Volgens de Arnhemse burgemeester is er in de Geitenkamp geen sprake van een protest tegen het vuurwerkverbod van het kabinet, maar gaat het om vernielzucht, geweld en provocatie. Dat zei hij donderdagmorgen vroeg tegen de Arnhemse gemeenteraad, die hem ondervroeg over de vuurwerkproblemen in de wijk.

In de Arnhemse wijk is het ’s avonds en ’s nachts al een week onrustig door het gooien van zwaar illegaal vuurwerk, brandstichtingen en vernielingen. Tot nu toe zijn twintig verdachten opgepakt. Die zijn ook weer op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie besluit wat er met hen moet gebeuren, aldus de politie donderdag. De politie blijft vooralsnog nadrukkelijk aanwezig in de wijk en sluit nieuwe arrestaties niet uit.

Marcouch vindt het logisch dat hij een woning sluit als daar zwaar illegaal knalwerk wordt gevonden. Hij doet hetzelfde als ergens drugs of wapens blijken te liggen. Zwaar vuurwerk hoort ook niet in een woonhuis, zegt hij. Geitenkampers die schade hebben geleden door de vuurwerkoverlast kunnen voor hulp aankloppen bij de gemeente.