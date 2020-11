Marcouch: raddraaiers Geitenkamp desnoods uit huis gezet

Als het aan Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem ligt worden de raddraaiers die in de wijk Geitenkamp uit huis gezet en wordt de door hun veroorzaakte schade op de daders verhaald. Dat zei hij in antwoord op vragen uit de Arnhemse gemeenteraad, naar aanleiding van de onrust in de wijk.

In de Arnhemse wijk is het al een week onrustig in de nachtelijke uren; er wordt veel overlast ervaren van mensen die zwaar illegaal vuurwerk afsteken, aldus de politie. In totaal zijn er nu elf arrestaties verricht. De politie sluit nieuwe arrestaties niet uit. Woensdagavond bleef het rustig in Geitenkamp.

Marcouch noemde het gedrag van de vuurwerkgooiers woensdagavond opnieuw „onacceptabel” en „idioot wangedrag.” Hij spreekt ook ouders aan, die soms zelfs samen met hun kinderen vuurwerk staan te gooien. „We gaan dit echt niet accepteren. We zijn zeer waakzaam”, aldus de burgemeester. Behalve de politie zijn er ook extra handhavers in de vorm van jongerenwerkers naar de onrustige wijk gestuurd.

Voornamelijk jongeren, maar volgens Marcouch „ook enkele mensen die alleen in leeftijd volwassen zijn”, gooien in de wijk zware knallers zoals cobra’s en nitraten. Ook laten ze vuurpijlen sissend over het wegdek schieten. Her en der worden brandjes gesticht. De jongeren zouden volgens de burgemeester zijn opgestookt door oproepen op sociale media om te reageren op het vuurwerkverbod van het kabinet.