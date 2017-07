Marcouch moderne Marokkaanse moslim

De gemeenteraad van Arnhem draagt oud-PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch voor als burgemeester. Wie is deze moderne Marokkaanse moslim?

Ahmed kwam op zijn tiende jaar naar Nederland en kon toen niet lezen of schrijven. Zijn vader was gastarbeider en zijn moeder was al overleden. Marcouch klom via baantjes zoals ziekenverzorger en procesoperator bij een papierfabriek op tot brigadier bij de politie. Daar werkte hij tien jaar. In 2006 ging hij de politiek in en trad aan als voorzitter van stadsdeel Amsterdam-Slotervaart. Na een korte periode in de gemeenteraad van Amsterdam in 2010 kwam hij in dat jaar voor de PvdA in de Tweede Kamer.

Hoewel Marcouch relatief hoog op de PvdA-kandidatenlijst stond bij de laatste verkiezingen –op nummer 13– kwam hij niet terug in het parlement omdat de PvdA slechts negen zetels veroverde.

De PvdA haalde Marcouch in 2010 naar de Kamer om een streng gezicht te geven aan het veiligheids- en integratiebeleid van de PvdA. De PvdA’er presenteerde zich ook als bruggenbouwer tussen allochtonen en autochtonen. Zo wenste hij zijn volgers via Twitter dit voorjaar nog „ontspannen en gezegende Paasdagen.”

Maar met hetzelfde gemak pleitte hij er in 2009 voor om het startschot voor de Canal Parade van de Gay Pride te geven in Slotervaart. En hij nodigde toenmalige minister Rouvoet (ChristenUnie) uit daarbij aanwezig te zijn. Toen de bewindsman de uitnodiging afsloeg, zocht Marcouch de media op om daar zijn ongenoegen over te uiten.

Marcouch deed van zich spreken door in Slotervaart straatcoaches aan te stellen die onder meer overlast van Marokkaanse jongeren moesten tegengaan. Voor degenen die toch herhaaldelijk over de schreef gingen, stelde hij een tuchtschool voor.

Door zijn maatregelen verwierf hij geen populariteit onder de allochtonen. Ook behoudende moslims wilden niets weten van zijn moderne opvattingen over homoseksualiteit en dergelijke. Uiteindelijk verloor Marcouch in 2009 de lijsttrekkersverkiezingen in Nieuw-West van een kandidaat die een minder confronterende manier van besturen voorstond.

Als justitiewoordvoerder speelde Marcouch in de Tweede Kamer weinig klaar. Hij was woordvoerder in het tijdperk-Opstelten en Teeven. Deze minister en staatssecretaris zetten zelf de toon in het debat. Qua plannetjes en luchtballonnetjes kon de PvdA’er niet tegen beiden op.

Maar Marcouch hield niet op te zeggen dat een harde aanpak van criminelen niet alleen een rechts thema is: „De wet handhaven is heel links, vind ik. Anders geldt het recht van de sterkste. Als je criminelen hard aanpakt, dan kom je op voor de zwakkeren, namelijk de slachtoffers.”

Ook al was Marcouch niet voor iedereen overtuigend; hij heeft wel de raad van Arnhem wel zover weten te krijgen dat die hem op dit moment ziet als de beste kandidaat voor het burgemeesterschap.

Protest PVV tegen Marcouch in Arnhem

PVV-leider Wilders demonstreert woensdag in Arnhem tegen de voordracht van PvdA’er Marcouch als nieuwe burgemeester van de Gelderse hoofdstad.

Hij deed dat samen met de voorzitter van de PVV-fractie in de Provinciale Staten van Gelderland, Faber, en enkele andere PVV’ers.

Arnhem is een van de plaatsen waar de PVV volgend jaar voor het eerst mee wil doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. De demonstratie was gepland voor het gemeentehuis van Arnhem.

„De man die wél vindt dat agenten Turks of Arabisch moeten kunnen spreken én voorstander is van hoofddoekjes bij de politie, maar vindt dat PVV’ers niets bij de politie te zoeken hebben. Die man is straks de baas van de politie. Schandalig!” aldus Wilders.

Volgens Wilders wilde Marcouch van Amsterdam-Nieuw-West „een islamitisch stadsdeel maken” en is de hij „fan van de islamofascistische moslimbroeder al-Qaradawi.”

Vicepremier Asscher (PvdA) laakte de kritiek van de PVV. Op Facebook noemt de bewindsman de kritiek van de PVV „een frontale aanval op integriteit en identiteit. Inclusief protestactie.”

Asscher spreekt over een zure tweet van DENK, waarin voorman Kuzu verwijst naar het lage aantal stemmen op Marcouch in Arnhem bij de jongste verkiezingen. Asscher: „Jongens, omarm de vooruitgang. Het is 2017. Arnhem draagt iemand voor als burgemeester omdat ze dat een goeie kandidaat vinden.”