Marcouch biedt veteranen excuses aan

Vijf veteranen die vrijdagavond in Arnhem werden geweigerd bij de herdenking aan de voet van de Rijnbrug, hebben zondag van burgemeester Ahmed Marcouch excuses en een cadeautje gekregen. De burgemeester wachtte ze op bij de herdenkingsdienst voor de slachtoffers van de Slag om Arnhem in Oosterbeek. De vijf hoogbejaarden hebben de excuses aanvaard.

De veteranen, die niet allemaal bij Arnhem vochten maar wel voor de bevrijding van West-Europa in de Tweede Wereldoorlog, hadden niet het goede toegangsbewijs. In de massale drukte stuurden controleurs ze daarom zonder pardon weg bij de plek waar de oud-strijders werden ontvangen. „Een ontzettende teleurstelling”, aldus één van hen.

Marcouch noemt het incident „ontzettend pijnlijk. Dit is helaas misgegaan. Dat moeten we de volgende keer beter doen.” De hoogbejaarde veteranen komen graag terug bij de volgende herdenking in Arnhem, zeiden zij.