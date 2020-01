Marcouch bezoekt grootouders getroffen Arnhemse gezin

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem bezoekt donderdagmiddag de (groot-)ouders van het gezin dat woensdag opgesloten raakte in een lift, toen er brand uitbrak in een flat aan het Gelderseplein. De vader (39) en zijn zoontje van 4 jaar overleefden het drama niet. De moeder (36) en een 8-jarige dochter liggen nog in het ziekenhuis, maar zijn buiten levensgevaar.

„Ik wil er gewoon zijn voor deze mensen en voor de andere bewoners van de flat”, aldus Marcouch. „We moeten voor ze zorgen en ze de ruimte geven om dit niet te beschrijven drama te verwerken.”

De Arnhemse burgemeester neemt ook contact op met de ouders van de twee jongens van 12 en 13 jaar, die verdacht worden van het veroorzaken van de brand doordat ze mogelijk met vuurwerk hebben gestunt. Deze jongens en hun ouders wonen eveneens in de flat van 108 appartementen. „Ook die ouders moeten we steunen”, vindt Marcouch. De jongens zitten nog vast.

Marcouch heeft donderdag en vrijdag overleg met hulpverleners, de woningcorporatie en de scholen van alle betrokken kinderen. „Alles is erop gericht dat iedereen zo snel mogelijk zijn gewone leven weer kan hervatten, voor zover dat mogelijk is.”