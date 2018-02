„Marco Kroon was op spionagemissie”

In de periode dat hij zou zijn gegijzeld en mishandeld en later zijn belager doodde, was Marco Kroon op inlichtingenmissie in Kabul. Hij ging daar zowel alleen als met collega’s in burgerkleding op pad. Een serie bronnen bij en rond Defensie meldt dit tegenover De Telegraaf.

In een reconstructie van Kroons verblijf in Afghanistan elf jaar terug, benadrukken ze dat hun manier van werken de verklaringen over een verzwegen gijzeling en uitschakelen van een tegenstander onwaarschijnlijk maakt. De advocaat van Kroon wil geen commentaar geven vanwege het staatsgeheime karakter van de zaak.