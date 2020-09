Marco Kroon vecht boete wildplassen aan bij rechter

Majoor Marco Kroon, drager van de militaire Willemsorde, staat donderdagmiddag voor de militaire kantonrechter in Arnhem wegens de boete die hij vorig jaar kreeg voor wildplassen tijdens het carnaval in Den Bosch.

Het betreft een geldboete van 95 euro die Kroon aanvecht, zegt zijn advocaat Geert-Jan Knoops. Het is volgens Knoops voor het eerst dat een rechter zich buigt over deze geldboete, een zogeheten strafbeschikking van het Openbaar Ministerie waartegen Kroon in verzet komt.

Kroon kreeg eind vorig jaar van de militaire rechtbank in Arnhem een taakstraf van honderd uur voor onder meer het uitdelen van een kopstoot aan een agent. De rechter achtte ook bewezen dat hij zich schuldig had gemaakt aan schennis van de eerbaarheid door het tonen van zijn geslachtsdeel aan een agente. Kroon ging tegen deze uitspraak in hoger beroep, die zaak dient op 3 december bij het gerechtshof in Arnhem.

De zaak die donderdagmiddag op de rol staat bij de militaire kantonrechter gaat over de boete voor het wildplassen dat aan de kopstoot voorafging. Marco Kroon zal donderdagmiddag met zijn advocaat aanwezig zijn om zijn bezwaren toe te lichten.

De rechtszaak valt in de eerste werkweek van Kroon, die deze week terugkeerde naar de Landmacht na een jaar thuis te hebben gezeten. In het afgelopen jaar nam Defensie disciplinaire maatregelen tegen de majoor, wat inhoudt dat van de kopstoot melding is gemaakt in zijn personeelsdossier, wat zijn functiemogelijkheden binnen Defensie beperkt. Per 1 september is voor hem een nieuwe functie gecreëerd. Hij gaat contacten en relaties met veteranen onderhouden en reünies organiseren.