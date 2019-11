Marco Kroon: Allerzwaarste straf al gehad

Het Openbaar Ministerie heeft 100 uur werkstraf geëist tegen militair Marco Kroon wegens strafbaar gedrag tijdens carnaval in Den Bosch op 3 maart. Hij heeft volgens de aanklager een agent mishandeld door hem opzettelijk een kopstoot te geven. Ook heeft hij volgens het OM schennis van de eerbaarheid gepleegd toen hij zijn penis toonde aan een agente en beledigde hij een andere agente door zijn middelvinger op te steken.

Geert-Jan Knoops, advocaat van Kroon, zei dat er "ernstig machtsmisbruik zichtbaar geworden" is. De politie heeft "onrechtmatig en buitenproportioneel" gehandeld jegens Kroon. Hij is ook niet schuldig aan een kopstoot, schennis en belediging waarvan het Openbaar Ministerie hem beticht, zei de raadsman. "Hij moet daarom worden vrijgesproken."

De officier van justitie zei dat het niet alleen vervelend en provocerend gedrag was "van een man in een kikkerpak", maar dat het om verwijtbaar strafbaar gedrag ging. De beelden die hiervan zijn gemaakt - door bodycams van de politie en een gemeentecamera - bevestigen volgens hem duidelijk de aantijgingen. De vermeende opgestoken middelvinger is niet gefilmd. Ook de vrouw van Kroon maakte een filmpje, omdat het mogelijk bewijs kon zijn. Alle beelden werden maandag uitvoerig vertoond en besproken in de rechtszaal.

Marco Kroon verbaasd over handelen Defensie

Kroon, drager van de Willems-Orde, de hoogste militaire onderscheiding, zei maandag voor de militaire rechtbank Arnhem dat hij geen bedoeling had een kopstoot te geven. Volgens hem ging het om een reflexbeweging door de pijnprikkels die de strakke handboeien veroorzaakten. Hij ontkende ook dat hij zijn geslachtsdeel aan de agente toonde en "zwaaiende of op en neer gaande bewegingen maakte". Hij plaste en maakte daarna afschuddende bewegingen voordat hij zijn pak weer omhoog trok, zei Kroon.

Er is geen tolerantie voor geweld tegen agenten, benadrukte de aanklager. En juist omdat Kroon niet zomaar een militair is maar een "onderscheiden majoor met een indrukwekkende staat van dienst" rekent de aanklager de handelingen zwaar aan. Kroon is een zeer bekende Nederlander en heeft het aanzien van de krijgsmacht geschaad, aldus het OM.

Urologische klachten

Knoops stelde dat de actie van de politie puur op de persoon van Kroon was gericht. Hij wees erop dat een agent op camerabeeld zegt: „daar gaat je Militaire Willems-Orde”. Knoops: „dat ene zinnetje zegt alles”. Kroon gaf geen kopstoot, zei de advocaat. Het ging om een reflexbeweging, mogelijk omdat zijn krap zittende handboeien pijn deden en de agenten eraan trokken. Er is volgens de advocaat ook geen enkel bewijs dat Kroon met opzet de agent pijn of letsel wilde toebrengen.

Knoops stelde dat er meerdere feitelijke onjuistheden zijn in de processen-verbaal die de agenten opmaakten. Beweringen komen niet altijd overeen met wat op de camerabeelden staat, stelde hij. Zo rapporteerde een agent dat hij een bloedneus opliep door een kopstoot, maar is dat op beeld niet te zien en er is ook geen ander bewijs voor, zei Knoops. Bovendien werden de twee aangiftes van belediging pas tien dagen na het incident gedaan. „De verdenking tegen Kroon moest zo zwaar mogelijk worden gemaakt”, aldus Knoops.

De agenten bleven na de bekeuring van Kroon wegens wildplassen voor hem staan met hun paarden, waarna de militair verder ging met plassen. Dat kon volgens de advocaat ook niet anders, omdat hij echt hoge nood had vanwege urologische klachten en er veel te weinig toiletten waren.

Dat een agente zijn geslachtsdeel heeft gezien - en daarvoor shockschade vordert - komt omdat ze zelf met haar paard naast de plassende Kroon ging staan. Hij maakte slechts afschuddende bewegingen na het plassen, dus van schennis van de eerbaarheid of belediging was geen enkele sprake, zei Knoops.

Marco Kroon baalt van wat er is gebeurd

Zwarte ridder

De rechtszaak heeft Kroon diep geraakt, zei hij in zijn laatste woord. Hij zei dat hij de allerzwaarste straf al heeft gekregen, omdat justitie en Defensie hem zijn integriteit voor altijd hebben ontnomen. "Deze straf is blijvend".

Defensie heeft hem geschorst na het incident tijdens carnaval in Den Bosch. Hij mocht daarom ook geen uniform aan hebben tijdens het proces.

Hij erkende voluit het wildplassen maar de rest is volgens hem je reinste onzin. "Nee ik ben geen heilige. Maar ik ben een trots en menselijk product van ons defensieapparaat. Maar ook zwarte ridders hebben kernwaarden van moed, beleid en trouw, eer en trots", zei Kroon.

Hij zei dat hij al twee keer eerder heeft meegemaakt dat hem zijn integriteit werd ontnomen, in 2010 en 2018, maar dat hij toen heeft teruggevochten.

Kroon hekelde de schade die hij door het incident heeft opgelopen. Zo wordt hij in het hokje van zedendelinquent gezet, hij wordt niet meer voor lezingen gevraagd en zijn boek loopt niet goed.

Kroon werd in 2009 onderscheiden voor heldhaftig gedrag in Afghanistan. Hij kwam later in opspraak. Hij werd in 2011 vrijgesproken van drugsbezit en -gebruik, maar wel veroordeeld voor het doorleveren van enkele stroomstootwapens.