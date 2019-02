Marcel van Lingen van ANP naar Talpa

Hoofdredacteur en mediadirecteur van het ANP, Marcel van Lingen, stapt over naar Talpa Network. Hij is per 1 april benoemd tot directeur journalistiek van Talpa Network. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de journalistieke content van Talpa.

Van Lingen werd in 2011 hoofdredacteur van het ANP. Sinds 2014 is hij eveneens lid van de ANP-directie. „Marcel heeft het ANP door een moeilijke periode geloodst, waarin onze klanten het zwaar hadden. Contracten en journalistieke producties stonden onder druk”, zegt algemeen directeur Martijn Bennis. „Inmiddels is de basis gelegd voor een duurzame continuering van het persbureau”, aldus Bennis. Het ANP gaat op zoek naar een nieuwe hoofdredacteur.

Van Lingen noemt het ANP een „fantastisch, dynamisch nieuwsbedrijf, verbonden met nagenoeg alle Nederlandse media. Het was mooi om daar aan bij te dragen. Het is prachtwerk om Talpa journalistiek te helpen uitbouwen met uitmuntende digitale technieken als basis”, zo zegt hij.

Volgens directeur Nieuws van Talpa Network, Carlo van Lienden, is het een „mooi vooruitzicht om de journalistieke knowhow van Van Lingen in te zetten voor de verdere journalistieke ontwikkeling van Talpa Network. Ik verheug me op de samenwerking”, aldus Van Lienden. De huidige functies van Van Lingen worden voorlopig waargenomen door de overige leden van de directie en hoofdredactie van het ANP.