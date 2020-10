Marcel Levi wordt voorzitter wetenschapsorganisatie NWO

Marcel Levi wordt voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hij is de opvolger van Stan Gielen, die met pensioen gaat. Op 1 april gaat Levi aan de slag. De aanstelling door minister Ingrid van Engelshoven (Wetenschap) is dinsdag naar buiten gebracht.

Levi is sinds 2016 baas van University College London Hospitals, een organisatie waar zeven academische ziekenhuizen in Londen onder vallen. Hij werkt daar ook een paar dagen in de week als arts. Zo werkte hij tijdens de eerste golf van de coronacrisis twee dagen in de week op de intensive care. Daarnaast is hij hoogleraar geneeskunde aan University College in Londen. Die functies legt hij neer als hij volgend jaar terugkeert naar Nederland.

Levi was eerder bestuursvoorzitter van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. In 2016 werd hij door tijdschrift Elsevier uitgeroepen tot Nederlander van het jaar.

De NWO is opgericht om Nederlandse wetenschappers te stimuleren. De organisatie kent elk jaar bijna 1 miljard euro toe aan financiering voor onderzoekers. De organisatie reikt elk jaar de Spinozapremie en de Stevinpremie uit, de ‘Nederlandse Nobelprijzen’.