‘Mantelzorgers’ horen cel eisen voor roof

Tegen twee Middelburgers is donderdag een jaar cel waarvan drie maanden voorwaardelijk geëist wegens het bestelen en verwaarlozen van een buurman. De man (42) en vrouw (41) wierpen zich op als mantelzorgers en hadden toegang tot de financiën van hun slachtoffer. Op die manier zouden ze 232.000 euro hebben verduisterd.

Agenten vonden het destijds 85-jarige slachtoffer in 2015 in „erbarmelijke toestand”. Zowel de man als zijn huis waren sterk vervuild en verwaarloosd. Het slachtoffer is inmiddels overleden.