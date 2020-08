Mannen zwaar mishandeld in Gouda na verzoek rommel op te ruimen

Twee mannen zijn zwaar mishandeld in Gouda, nadat een van hen vier jongens vroeg of ze hun rommel wilden opruimen. De twee slachtoffers zijn met zware verwondingen naar een ziekenhuis gebracht, meldt de politie zondag.

De mishandeling vond plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag op de Doesburgweg. Een van de slachtoffers, mannen van 41 en 45 jaar, woont in een pand aan de Doesburgweg. Hij vroeg rond middernacht de vier jongens of zij hun rommel wilden opruimen, aldus de politie. Daarop werd hij zo hard geslagen dat hij bewusteloos raakte. Ook de andere man kreeg meerdere klappen, waarna de vier mannen vermoedelijk in de leeftijd van 18 tot 20 jaar, op de vlucht sloegen. De politie is voor het onderzoek op zoek naar getuigen.

Een van de slachtoffers verkeert volgens verschillende media in levensgevaar, maar een politiewoordvoerder doet daar geen uitspraken over.