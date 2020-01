Mannen vrijgesproken van plofkraken Duitsland

De rechtbank in Amsterdam heeft woensdag drie mannen vrijgesproken van betrokkenheid bij twee plofkraken in Duitsland in februari 2017 en deelname aan een criminele organisatie. Tegen het drietal had het Openbaar Ministerie in november gevangenisstraffen tot acht jaar geëist.

Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de mannen iets met de plofkraken te maken hebben. Onder meer hun telefoongegevens wezen niet op hun betrokkenheid bij de plofkraken. Ook is er geen DNA van de mannen gevonden en zijn er geen duidelijke signalementen van de daders, die gemaskerd waren.

De plofkraken werden gepleegd in Neukirchen-Vluyn en in Aachen-Simmerath. Bij de eerste kraak was de buit bijna 120.000 euro. De tweede leverde niets op. In beide gevallen was sprake van grote schade.

De mannen - Omar E. (29), Hasan K. (37) en Mohamed C. (31) - hebben allen een uitgebreid strafblad. E. wordt gerekend tot de top 600 van Amsterdamse criminelen. Het onderzoek naar de drie kwam op gang via een verdenking tegen E., die in 2016 betrokken zou zijn geweest bij twee beschietingen van een coffeeshop in Amsterdam. Na de plofkraken werd het drietal in mei 2017 opgepakt. Aanvankelijk zouden zij in Duitsland worden berecht, maar op verzoek van de Duitse justitie nam Nederland de vervolging op zich.

In tegenstelling tot Mohamed C. gingen Omar E. en Hasan K. niet volledig vrijuit. Volgens de rechtbank heeft K. zich schuldig gemaakt aan het witwassen van 7600 euro door een BMW-motor te kopen met crimineel geld. E. is schuldig aan het stelen van een huurauto. Beiden kregen 81 dagen celstraf.