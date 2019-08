Mannen vast voor versturen drugs per post

De politie heeft in Appeltern en Wijchen in Gelderland een vader en zoon aangehouden voor het versturen van verdovende middelen naar het buitenland via de post. Op de woonadressen van de twee mannen en in een pand in Beuningen heeft de politie in totaal bijna tien kilo harddrugs gevonden en in beslag genomen. Het gaat vooral om xtc-pillen.

De politie begon een onderzoek naar de zaak nadat negen enveloppen met verdovende middelen waren onderschept. Tijdens het onderzoek traceerde de politie nog enkele enveloppen. In totaal trof de politie ongeveer een kilo xtc-pillen in de enveloppen aan.

De brieven waren bestemd voor onder meer de Verenigde Staten, Polen en India. Tijdens het onderzoek kwamen de dinsdag aangehouden mannen van 63 en 39 jaar in beeld als de verkopers van grote hoeveelheden verdovende middelen via het internet.