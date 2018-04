Mannen vast voor mishandeling en gijzeling

Een man van 53 uit Almelo en een 36-jarige man uit Winterswijk zijn aangehouden omdat ze volgens de politie inwoners van Winterswijk hebben mishandeld en bedreigd. Ook zouden ze betrokken zijn bij het gijzelen van mensen uit de Gelderse plaats.

De verdachten zijn dinsdagochtend opgepakt in hun woningen. Uit politieonderzoek, dat in gang werd gezet na twee aangiftes, kwamen de mannen als verdachten naar voren. Om hoeveel slachtoffers het gaat en wat de drijfveer voor de daders was, zegt de politie niet „om het onderzoek niet te verstoren”.