Mannen vast voor fatale steekpartij A’dam

Twee Amsterdammers zitten zondag nog vast in verband met een fataal steekincident in Amsterdam Zuidoost van eerder deze week. De jonge mannen van 18 en 20 jaar werden zaterdag aangehouden, nadat ze zichzelf op het politiebureau hadden gemeld. De politie ziet de twee als verdachten en was al sinds de steekpartij dinsdag naar ze op zoek.

Na de steekpartij bij de flat Florijn moest het slachtoffer op straat worden gereanimeerd. Hij is daarna naar het ziekenhuis gebracht maar overleed daar later alsnog aan zijn verwondingen. Een ander raakte lichtgewond en hoefde niet naar het ziekenhuis.