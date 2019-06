Mannen vast voor bedreigen bouwers windmolens

De politie in het noorden van het land heeft drie mannen aangehouden voor betrokkenheid bij het bedreigen van ondernemers die meewerken aan de bouw van windmolenparken. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de ernstige strafbare feiten die werden gepleegd rond de aanleg van windmolenparken.

Het gaat om een 61-jarige man uit Tweede Exloërmond, een 58-jarige man die verblijft in Meeden en een 50-jarige man uit Nieuw-Buinen.

De afgelopen jaren zijn er meerdere incidenten geweest, gericht tegen mensen die op wat voor manier dan ook verbonden zijn aan de aanleg van windmolenparken. Meerdere bedrijven, aannemers en bestuurders kregen dreigbrieven om hun ertoe te bewegen hun werkzaamheden bij de aanleg stil te leggen. Sommigen deden dat ook daadwerkelijk.

Op dit moment zijn er huiszoekingen aan de gang in Groningen en Drenthe.

Er zijn 34 dreigbrieven verstuurd. Twee ondernemers stopten met hun werk aan windmolens na een dreigbrief. Ook Gedeputeerde Staten in Groningen zijn bedreigd om de aanleg van de parken en daarnaast is asbest gedumpt, in Delfzijl, Meeden en Zuidbroek. „Het dumpen van asbest en het versturen van dreigbrieven zijn ernstige strafbare feiten met grote gevolgen. Asbest kan gevaarlijk zijn. Ondernemers en hun families zijn emotioneel en economisch getroffen. Het is onacceptabel dat mensen worden bedreigd”, aldus de politie.

De politie kreeg de afgelopen tijd meerdere tips waarin namen werden genoemd van mensen die mogelijk achter de dreigacties zitten. De dreigbrieven bevatten ook verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog, meldde de politie al eens. Ook lijken die brieven te zijn geschreven door iemand met een grote woordenschat. Wel staan er taalfouten in, onder meer waar het d’s en t’s betreft in werkwoordsvormen, aldus de politie.

Ook de Tweede Kamer liet al weten bezorgd te zijn over de dreigementen. De politie geeft woensdag om 13.00 uur een persconferentie over de zaak. Die is op het politiebureau in Assen.