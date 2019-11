Mannen vast om uitlatingen over intocht Sint

De politie heeft donderdag en vrijdag drie mannen aangehouden vanwege uitlatingen over de intocht van Sinterklaas zaterdag in Apeldoorn die ze via sociale media hadden verspreid. De mannen worden verdacht van bedreiging en verspreiden van opruiende opmerkingen over Sinterklaas en de sinterklaasintocht.

De mannen zitten vast op een politiebureau voor nader onderzoek. Het gaat om 38-jarige man uit Utrecht, een 35-jarige man uit Leiden en een 41-jarige man uit Utrecht.

Donderdag werd bekend dat het Openbaar Ministerie (OM) 23 dagvaardingen gaat versturen aan mensen die zich vorig jaar bij de sinterklaasintocht in Amstelveen schuldig zouden hebben gemaakt aan dreigementen, opruiing of discriminatie via Facebook.