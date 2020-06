Mannen vast om schieten na verkeersruzie

De politie heeft twee mannen aangehouden nadat er in Schiedam vanuit een auto was geschoten op twee mannen die op een terrasje bij het Stationsplein zaten. De kogel ging door een ruit van een woning op de tweede verdieping waarachter een lege kinderwagen stond. Aanleiding voor het incident was een verkeersruzie, aldus de politie.

In de auto zaten twee mannen met wie een van de terrasbezoekers donderdag eerder een verkeersruzie had gehad. De gemoederen bleken nog steeds verhit. Er werd over en weer geschreeuwd en vervolgens werd er vanuit de auto geschoten. De auto ging er vervolgens vandoor, maar enkele uren later hield de politie twee verdachten aan, een 26-jarige Vlaardinger en een 29-jarige man uit Rotterdam.