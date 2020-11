Mannen vast na vondst 1600 kilo illegaal vuurwerk

De politie heeft in Alkmaar ruim 1600 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Twee mannen zitten vast voor het bezitten ervan, meldt de politie. Het gaat om een 33-jarige man uit Heerhugowaard en een 44-jarige inwoner van Alkmaar.

Bij het controleren van een bestelbus ontdekten agenten grote dozen vuurwerk. In een loods van de mannen werd nog een tweede partij illegaal vuurwerk aangetroffen. De vondst werd donderdag al gedaan, maar is dinsdag door de politie naar buiten gebracht.

De in totaal 1620 kilo vuurwerk is door een speciaal bedrijf afgevoerd. Het politieonderzoek naar de herkomst van het vuurwerk is nog bezig.